Verucchio, Coriano e San Marino a braccetto in una tripla camminata a sfondo ambientale

| 15:19 - 25 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Una wellness week a sfondo ambientale, che mette insieme oltre a Verucchio e Coriano anche la Repubblica di San Marino per lanciare un messaggio di ritorno alla normalità post emergenza da Coronavirus al grido “riparTIAMOinsieme”

Si recupera infatti domani sabato 26 settembre l’oramai tradizionale camminata che alcuni gruppi di camminatori dei due centri della Valmarecchia e della Valconca organizzano solitamente in occasione di M’Illumino di Meno, la campagna simbolica di sensibilizzazione ambientale lanciata da Caterpillar e quest’anno fra gli appuntamenti rinviati durante il lockdown.

Alla regia, oltre alle consuete Verucchio Cammina in Wellness, Coriano Cammina e La Genga c’è l’Associazione Escursionisti Sammarinesi e l’evento associa al patrocinio dei due Comuni anche quello della Segreteria di Stato Territorio, Ambiente e Agricoltura tanto che fra i camminatori sono annunciati non solo gli amministratori, ma anche il capitano del Castello di Serravalle Vittorio Brigliadori e una rappresentante nazionale di Fridays for Future.

L’iniziativa, a partecipazione gratuita, prevede tre percorsi di 10 chilometri che partono dall’Agriturismo Carlini di Villa Verucchio, dal parcheggio del cimitero di Cerasolo e dall’Arboreto Didattico di Domagnano per culminare tutti al Parco Ausa di Dogana Bassa sul Titano. Dove verrà simbolicamente piantano un albero.

Grazie alla collaborazione fra i due Comuni, la Regione ed Hera, a ogni partecipante saranno donati una piantina e una confezione di compost. Oltre allo zainetto Wellness Valley. Il ritrovo è fissato alle 14.30, con partenze alle 14.45, a Verucchio bel preludio della Festa dello Sport che domenica pomeriggio chiuderà il cerchio in Piazza Europa sul fine settimana della Wellness Week.