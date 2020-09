Santarcangelo: due incidenti stradali in mattinata. Motociclista ferito e tante code

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 14:49 - 25 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Doppio intervento questa mattina (venerdì 25 settembre) della Polizia Locale Valmarecchia per due incidenti fortunatamente senza feriti gravi. Il primo sinistro si è verificato attorno alle 7,20 in via Trasversale Marecchia, all’incrocio con via Savina, da dove un’autovettura, che si stava immettendo sulla provinciale, si è scontrata con un ciclomotore che invece stava percorrendo quest’ultima in direzione Santarcangelo. Sul posto due autovetture della Polizia Locale e l’ambulanza del 118 per soccorrere il motociclista al quale è stato riscontrato un trauma facciale ma non è apparso in gravi condizioni.



Poche ore dopo, invece, attorno alle 9,45 un tamponamento lungo la via Emilia all’altezza di via dell’Acero ha visto il coinvolgimento di quattro autovetture, senza che siano stati rilevati feriti. Sul posto oltre agli agenti della Polizia Locale anche un’autovettura dell’Arma dei Carabinieri per regolare il traffico piuttosto intenso.

Per entrambi gli incidenti si sono verificati forti rallentamenti in particolare per quello sulla Statale Emilia.