Cronaca

Riccione

| 13:59 - 25 Settembre 2020

Un'altra tragedia è avvenuta questa mattina (venerdì 25 settembre): un ventenne riccionese è morto dopo una caduta dal secondo piano di una palazzina in piazza Pertini. I fatti sono avvenuti intorno alle dieci. Non si tratterebbe di una caduta accidentale, ma di un gesto intenzionale. Per il 20enne non c'è stato nulla da fare: vano il prodigarsi dei soccorritori, intervenuti sul posto con automedica e ambulanza. Una pattuglia dei Carabinieri di Riccione si è occupata degli accertamenti di rito.