Bivacchi al parco Marecchia di Rimini, tante segnalazioni: interviene la Polizia Municipale

Cronaca

Rimini

| 13:46 - 25 Settembre 2020

I bivacchi al Parco Marecchia di Rimini.

Blitz ieri mattina (giovedì 24 settembre) della Polizia Municipale di Rimini, con l'unità cinofila, al Parco Marecchia di Rimini, partendo dall'area della piazza dell'acqua, a seguito di telefonate di cittadini che segnalavano la presenza di bivacchi nelle aree di verde pubblico. Nella zona del campo sportivo dei Delfini sono state trovate e identificate sei persone, sanzionate con 200 euro per aver violato la disposizione del regolamento comunale che vieta stazionamento e bivacchi, e invitate poi a liberare immediatamente l'area. Tutta la zona è stata fatta ripulire dalla sporcizia e dal materiale lasciato fra gli alberi. In altre zone del parco sono state identificate altre nove persone, due extracomunitari e sette italiani. Non è stato trovato stupefacente.