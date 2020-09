I fiori del mare: il centro di Riccione si trasforma in un grande giardino

Eventi

Riccione

| 12:54 - 25 Settembre 2020

Viale Dante a Riccione.

Il centro di Riccione si trasforma in un giardino di colori e profumi unico e straordinario sabato 26 e domenica 27 settembre con la manifestazione dedicata alla floricoltura, I Fiori del mare.



Lungo viale Dante, dalle ore 9 alle 20, sarà possibile passeggiare in mezzo a una distesa colorata, un giardino sbocciato nel cuore della città che, per il fine settimana, accoglie i visitatori con un’ ampia varietà di piante e fiori autunnali e invernali. È una sorpresa scoprire la ricchezza delle piante comuni e insolite che proprio queste stagioni ci riservano. Tante le specie rare e preziose proposte dai floricoltori provenienti da ogni parte d’Italia. A Riccione si potranno scoprire anche piante insolite che fioriscono tutto l’anno, aromatiche e da frutto. Fra le novità assolute si potrà conoscere il limone caviale, agrume scoperto nella foresta pluviale australiana. Conosciuto anche come finger lime, ha la forma di un ovale schiacciato e la sua polpa è formata da piccolissime sfere che sembrano caviale. I grandi chef amano abbinarlo con salmone, formaggi e carne.



Altra novità in arrivo a Riccione è un frutto originario della Cina, la Mano di Buddha, che appartiene alla famiglia degli agrumi. Per la consistenza molto particolare è simile alla mela, ma è un frutto sorprendente per la sua forma strana e originale e il colore dorato. Fra le fioriture autunnali saranno in mostra anche i settembrini della famiglia degli Aster originari del Nord America, ciclamini, camelie, tantissime varietà di perenni ornamentali, piante mediterranee, esemplari esotici e tropicali e piante aromatiche, che evocano un viaggio tra le tradizioni culinarie di tutto il mondo. Diversi spazi espositivi offriranno insoliti effetti scenografici, creati ad arte da alcuni floricoltori con le coloratissime barba di giove, il ginseng, la curcuma dal fiore fucsia e le matite fiorite. Piante da esterno, anche di grandi dimensioni, trasformeranno il ponte del porto in viale Dante in un magico giardino sospeso sull’acqua. Suggestivo anche il caratteristico mercatino dei prodotti artigianali in stile floreale e in fibre naturali: lavande, profumi e originalissime sculture in ferro battuto per giardini e angoli verdi. I Fiori del mare è un evento del Comitato Viale Dante (ingresso libero).