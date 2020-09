Cronaca

Riccione

| 12:50 - 25 Settembre 2020

Ieri pomeriggio (giovedì 24 settembre) i Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 31enne residente in Valconca, sorpreso fuori casa per una passeggiata: l'uomo, agli arresti domiciliari, è stato fermato per un controllo e ha proprio usato quella giustificazione ("sono uscito per fare due passi") davanti al personale dell'Arma.. Nuovamente arrestato, ora risulta indagato per il reato di evasione.