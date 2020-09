Volley femminile: il palamarignano riapre le porte ai tifosi per Omag contro Hr Macerata

Sport

San Giovanni in Marignano

| 12:28 - 25 Settembre 2020

L’attesa sta per finire. A sette mesi dallo stop si riaccenderà il semaforo verde sulla porta del Palamarignano. Un campionato, quello appena iniziato, con l’incertezza di poter vedere i tifosi sugli spalti. La gara di domenica scorsa, 20 settembre, a Talmasson, si è svolta a porte chiuse e nessuno dei sostenitori della OMAG ha potuto seguire le Zie in trasferta. La Regione Emilia Romagna, invece, ha consentito, garantendo il distanziamento necessario, l’accesso ai Palasport ad un numero limitato di spettatori. La Omag Consolini Volley, nel rispetto della normativa, ha previsto una capienza di 130 spettatori. Giovedì mattina la prevendita on line dei biglietti di ingresso è andata sold-out nel giro di un’ora.



Così, domenica 27 settembre al Palasport di Via Fornace Verni, la formazione marignanese affronterà la CBF Balducci Macerata con fischio d’avvio fissato alle ore 17:00. Arbitri del match saranno Beatrice Cruccolini e Deborah Proietti.



Coach Stefano Saja avrà a disposizione anche Conceicao, che finalmente si è unita al gruppo. Dall’altra parte della rete, la “rinnovata” OMAG troverà una formazione, la CBF Balducci Macerata guidata da Coach Paniconi, già incontrata due volte nelle amichevoli precampionato. Anche la CBF ha avuto diversi innesti piuttosto importanti quali Mancini, Bisconti, Sopranzetti e Pirro dalla Lardini Filottrano. Le marchigiane già nella prima gara contro Martignacco hanno dimostrato di essere una squadra di buon livello, con un’ossatura ben definita, fatta di giocatrici che si conoscono tutte piuttosto bene.



Le possibili formazioni



Macerata: Lancelotti e Renieri in diagonale, Maruotti con Lipska in banda e la coppia Martinelli-Mancini al centro, Bisconti libero.

Omag: Berasi in regia, Fiore opposto, Saguatti e De Bellis in banda, Cosi e Ceron al centro, e Bonvicini libero.



Gli altri match del turno

Itas Citta' Fiera Martignacco - Volley Soverato

Megabox Vallefoglia - Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

Cuore Di Mamma Cutrofiano - Olimpia Teodora Ravenna



Riposa CDA Talmassons