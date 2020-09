Società palazzo dei congressi e Rimini congressi si fondono

Attualità

Rimini

| 12:18 - 25 Settembre 2020

Con voto a maggioranza sono state tutte approvate dal Consiglio comunale nella seduta di ieri sera le quattro delibere di ratifica delle variazioni d’urgenza al bilancio all’ordine del giorno. Approvata con 17 voti favorevoli e 13 contrari anche la delibera che ha riconosciuto ad Anthea la spesa straordinaria per lo spargimento di sale nel 2019. Il Consiglio in chiusura di seduta ha poi approvato con 19 voti favorevoli, tre contrari e quattro astensioni, la proposta di fusione per incorporazione di Società del Palazzo dei congressi in Rimini congressi.