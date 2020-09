Ultimi ritocchi alla rosa dell'Athletic di Poggio Torriana, arriva Paglierani

Sport

Poggio Torriana

| 11:13 - 25 Settembre 2020

Demetrio Paglierani.

Ultimi ritocchi per la rosa dell’Athletic, quando mancano davvero pochi giorni all’esordio stagionale in Coppa Emilia contro il Perticara (appuntamento domenica, ore 15.30 al campo di Poggio Torriana). Ad approdare in arancioazzurro Demetrio Paglierani, classe 2001 ed originario di Cesena. Si tratta di un terzino, in grado di rivestire anche il ruolo di centrale difensivo. Cresciuto nel settore giovanile della Savignanese, nel corso dell’ultima annata ha giocato a San Vito (Terza Categoria).

Ora Paglierani è pronto a tuffarsi nella nuova avventura bernese: “Vestire la maglia dell’Athletic per me significa abbracciare stimoli nuovi. - commenta il 19enne atleta romagnolo - Quello del Poggio penso sia un buon progetto, da lanciare attraverso un gruppo giovane”. Pochi i dubbi dell’ex difensore biancoverde sugli obiettivi stagionali: “Mi aspetto grandi cose, traguardi tagliati da una squadra sempre unita. Partiamo un passo alla volta, centrando la salvezza il prima possibile. Poi, raggiunta quella, vediamo come si possa ulteriormente migliorare la classifica”.