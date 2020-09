Riflessioni libere su politica, impegno civico e cultura con Schlein e Petitti

Eventi

Rimini

| 11:11 - 25 Settembre 2020

Emma Petitti con Elly Schlein.

Può la passione essere frutto d’improvvisazione? Cosa ha a che fare la responsabilità con l’esperienza? Si può imparare dalla sconfitta almeno quanto si apprende dalla vittoria? Sono queste alcune domande su cui si interroga, ripercorrendo alcuni momenti della sua vita, Joseph, il personaggio del nuovo libro di Giuseppe Augurusa intitolato “Il Secondo Cittadino” (Minerva), che sarà presentato domenica 27 settembre alle ore 18, alla Colonia Bolognese di Rimini dall’autore, in dialogo con la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein e la presidente dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Emma Petitti.

Il libro, che vede come protagonista un uomo da sempre appassionato e impegnato in politica, sarà l’occasione per aprire, insieme ai partecipanti, una riflessione a tutto tondo sugli obiettivi e sulle tante sfide che si pongono dinnanzi a chi oggi riveste incarichi politici e istituzionali, all’interno di un contesto continuamente in movimento, in cui il senso del rancore sembra essere sempre più accecante.

L’appuntamento con Augurusa, Schlein e Petitti sarà dunque un’opportunità per confrontarsi sui temi politici più sentiti, ripercorrendo anche alcuni eventi del passato che hanno rotto determinati equilibri e fatto emergere diverse contraddizioni, a partire da un bipolarismo tra la classe dominante e chi si sente escluso.

A moderare l’incontro i giornalisti riminesi Mirco Paganelli ed Enea Conti.

In collaborazione con Libertà e Giustizia, Manifesto Contro l’Odio e l’Ignoranza, Coordinamento Democrazia Costituzionale e Le Città Visibili.