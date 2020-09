Baseball San Marino, in gara 4 torna la sconfitta contro il Bologna

Sport

Repubblica San Marino

| 10:27 - 25 Settembre 2020

Ancora un ko interno in questa Italian Baseball Series. Fattore campo di nuovo senza effetto, con Bologna che espugna il diamante di Serravalle e riporta la serie finale in parità (2-2). La Fortitudo vince 4-0 grazie a un ottimo Gouvea, mentre San Marino recrimina per il secondo infortunio in 24 ore ad un suo partente. Questa volta ad andare ko, dopo quattro riprese, è stato Ricardo Hernandez.



LA CRONACA. La gara comincia con un’ora e un quarto di ritardo a causa della pioggia che è scesa su Serravalle dalle 19.15. L’inizio è favorevole alla Fortitudo, che infila un singolo con Didder e soprattutto la spara fuori dal campo con Oduber. Il fuoricampo vale il 2-0, un vantaggio ben custodito nel resto della partita da Gouvea. Hernandez viene dunque subito toccato pesantemente, ma per il resto gioca una buona gara prima dell’uscita per infortunio dopo quattro inning. Il primo rilievo, al 5°, è Kourtis, che subisce subito un punto senza valide bolognesi: base ball a Grimaudo, in seconda su sacrificio, in terza su palla mancata e a punto (3-0) su lancio pazzo. Al 6° le valide di Dobboletta e Oduber portano invece il match sul 4-0.

San Marino in attacco gioca una gara per una volta poco produttiva. Una fiammella di speranza si materializza nella parte bassa del 6°, con base ball ad Ahrens e valida di Di Fabio ad aprire l’inning, ma nella prosecuzione Gouvea elimina Pulzetti (K), Avagnina (FF3) e Celli (out Ahrens in terza). Nel 7° inning un buon Ercolani elimina al piatto Astorri e Dreni, viene toccato da Didder (singolo) e poi chiude su Dobboletta (grounder 4-3). A concludere la gara per Bologna, dopo i 6 inning di Gouvea, è Bassani, che non concede arrivi in base. Finisce 4-0 per la Fortitudo.



SAN MARINO BASEBALL – UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA 0-4

BOLOGNA: Didder ss (2/4), Dobboletta ec (2/4), Helder 3b (1/3), Oduber dh (2/3), Russo ed (1/3), Bertossi es (0/3), Grimaudo 1b (0/2), Astorri r (0/2), Dreni 2b (0/2).

SAN MARINO: Pulzetti 2b (0/3), Avagnina es (0/3), Celli ec (0/3), Angulo ss (0/3), Caseres 1b (0/3), G. Garbella ed (0/3), Reginato dh (0/2), Ahrens r (0/1), Di Fabio 3b (2/2).

BOLOGNA: 200 011 0 = 4 bv 8 e 1

SAN MARINO: 000 000 0 = 0 bv 2 e 1

LANCIATORI: Gouvea (W) rl 6, bvc 2, bb 1, so 10, pgl 0; Bassani (r) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Hernandez (L) rl 4, bvc 4, bb 0, so 5, pgl 2; Kourtis (r) rl 2, bvc 3, bb 1, so 2, pgl 1; Ercolani (f) rl 1, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Oduber (2p. al 1°); doppio di Dobboletta.

ARBITRI: Taurelli (casa), Zannoni (prima), Macchiavelli (seconda), Pizziconi (terza).