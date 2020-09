Volo mortale dal secondo piano: 13enne perde la vita a Bellaria

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 09:51 - 25 Settembre 2020

Tragedia nella mattina a Rimini.

Un dramma che colpisce una via, un quartiere, l'intera comunità di Bellaria-Igea Marina. Un ragazzo di 13 anni ha perso la vita questa mattina attorno alle 8 dopo essere caduto dal secondo piano di un palazzo che si staglia sul lungomare cittadino.



Sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine, con la polizia locale che ha delimitato l'area per consentire ai carabinieri i rilievi di indagine e definire i contorni dell'incidente mortale. Nessuna certezza se non quella, tragica, che per il giovane ogni tentativo di soccorso è stato vano, nonostante la mobilitazione dei soccorsi e anche dell'elicottero.