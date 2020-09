Giornata del sì alla donazione di organi e tessuti, ma nel Riminese numeri ancora bassi

Attualità

Rimini

| 09:29 - 25 Settembre 2020

Un banchetto dell'Aido provinciale di Rimini (foto da Facebook).

Domenica 27 settembre si celebra la giornata nazionale dell'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, denominata anche giornata del sì, per ringraziare chi ha già donato e chi ha deciso di farlo in futuro. Nella provincia di Rimini ci sono oltre 7300 iscritti all’Aido, ma i risultati del progetto "Una scelta in Comune" «ci lasciano perplessi». Questa la valutazione in sunto di Riccardo Arpaia, presidente provinciale, che con l'occasione traccia un bilancio dell'attività di sensibilizzazione svolta: «Passiamo da Comuni dove tutti i cittadini che hanno deciso di esprimere la propria volontà all’atto del rilascio o del rinnovo della carta d’identità si sono dichiarati favorevoli, a Comuni dove invece tutti si sono dichiarati contrari. È per questo motivo che oltre ad aver costituito il gruppo intercomunale dell’alta Valmarecchia e quello di Bellaria-Igea Marina, ci siamo preoccupati di iniziare a contattare le amministrazioni e le unioni dei Comuni per mettere a loro disposizione le nostre forze che, coordinate con l’esperienza dell’ufficio del coordinatore locale ai trapianti, possono collaborare a chiarire i dubbi degli operatori degli uffici anagrafe».



Proprio domenica i volontari della sezione provinciale saranno presenti nelle piazze di Bellaria (Parrocchie "Nostra Signora del Sacro Cuore" e "San Martino di Bordonchio") e Viserba ( "Santa Maria Assunta") per distribuire ai cittadini il materiale informativo e raccogliere il loro sì preliminare.



Per la giornata si spende anche Fabio Bruscoli, coordinatore del centro locale dedicato alla donazione, prelievo e trapianto: «In questi 20 anni nell'ospedale di Rimini sono stati individuati 235 potenziali donatori di organi e tessuti in condizione di "morte encefalica", che hanno donato 363 organi utilizzati per trapianto (28 cuori, 116 fegati, 202 reni, 11 polmoni, 6 pancreas) fornendo una opportunità di sopravvivenza ad un considerevole numero di persone. Anche il drammatico sovvertimento organizzativo prodotto dalla pandemia è stato superato senza perdere potenziali donatori, a dimostrazione che la Rete Trapianti riesce a sopperire con una forte componente motivazionale alle difficoltà organizzative che inevitabilmente si vengano a determinare. La dichiarazione in vita di ogni cittadino è in grado di sollevare i familiari di un potenziale donatore da quello che viene vissuto come un "peso decisionale" non sopportabile».