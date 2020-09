Alla scoperta del Sottobosco e dei suoi funghi in un'escursione nella cerreta del Parco

Eventi

Carpegna

| 08:46 - 25 Settembre 2020

Alcuni funghi aggrappati a un albero nel bosco.

Domenica 27 settembre parte dal passo Cantoniera a Carpegna un'uscita alla scoperta del "Sottobosco" del parco Sasso Simone e Simoncello, con l'immersione nella cerreta del Sasso Simone alla scoperta del mondo dei funghi con l'esperto micologo Andrea Paleani e la compagnia del suo cane. Appartenenti a migliaia di specie diverse, possono comparire sul terreno o vivere sottoterra, come i tartufi. Possono avere dimensioni molto ridotte, visibili solo al microscopio, o giganti, con dimensioni medie in genere all'interno del bosco. Vivono nutrendosi di altre specie viventi e la loro modalità di nutrimento dà vita a tre distinte tipologie di funghi: saprofiti, parassiti e simbionti.



Evento dimostrativo su prenotazione (328 7268745 Margherita) inserito all'interno del calendario escursionistico 'Microcosmi' promosso dal Parco e gestito per l'anno in corso dall'associazione "Chiocciola la casa del nomade" e dal museo naturalistico di Pennabilli, Ceas, Centro visite. Organizzato in collaborazione con la pro loco San Sisto e la festa del Fungo di San Sisto.