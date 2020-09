Diocesi di San Marino-Montefeltro, giornata del rientro nel mandato degli operatori pastorali

Eventi

| 08:14 - 25 Settembre 2020

Domenica 27 settembre, dalle ore 16 alle 18, si terrà l’Assemblea unitaria diocesana nella chiesa di Murata-San Marino città. Si partecipa all’assemblea “in presenza” con il massimo della sicurezza (disponibili 200 posti) e con la diretta streaming sui canali YouTube e Facebook della Diocesi di San Marino-Montefeltro.



Si tratta di un evento importante e programmatico: è la festa della ripresa delle attività dopo il lockdown e la pausa estiva del “mandato” agli operatori pastorali, con l’invio da parte del vescovo Andrea Turazzi e della consegna del programma pastorale diocesano 2020/21. Messaggio centrale per il nuovo anno unitario per le parrocchie e per tutte le aggregazioni ecclesiali è “essere speranza in un mondo ferito”. “Essere speranza” rimanda al tema della missione e della testimonianza; “in un mondo ferito” per rispondere adeguatamente agli interrogativi del momento presente. L’assemblea è un invito ad evidenziare l’essenziale, a ridimensionare l’attivismo e a curare le relazioni. La “ridistribuzione delle carte” rende più interessante il gioco, stimola capacità, apre nuove possibilità.