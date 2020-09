Week-end del 25, 26 e 27 settembre: 10 eventi da non perdere a Rimini

Eventi

Rimini

| 16:50 - 24 Settembre 2020

Tanti e interessanti appuntamenti a Rimini nel prossimo fine settimana, con un weekend ricco eventi tra visite guidate, serate musicali, sport ma anche musei, fiere e gastronomia.



Al Meni edizione speciale 2020. Il Circo 8 e 1/2 dei sapori torna a Rimini dal 25 al 27 settembre 2020 con una speciale edizione nel cuore della città di Rimini, in una Piazza Cavour e nel vicino giardino delle Mimose trasformate dalle circensi atmosfere felliniane, nell’anno del centenario dalla nascita del Maestro del cinema. La grande kermesse è dedicata al cibo in tutte le sue forme, fra showcooking stellati, streetfood d’autore e mercati dedicati ai prodotti d’eccellenza del territorio, alla manualità e alla creatività. Alla regia sempre Massimo Bottura, con 12 chef stellati emiliano-romagnoli e 12 talenti della gastronomia italiana contemporanea per realizzare una sintesi autentica tra cuochi, idee e prodotti di qualità, messi attorno allo stesso tavolo dallo chef che ha scalato le vette del mondo. Orario: venerdì dalle 17.00; sabato e domenica dalle 10.00 a sera. Leggi la notizia completa.



Part, Palazzi dell'Arte di Rimini. Apre a Rimini Par, un nuovo spazio museale che riunisce in un progetto unitario la riqualificazione a fini culturali del Palazzo dell’Arengo e del Palazzo del Podestà. Due capolavori architettonici del XIII e XIV secolo, nel cuore della città, dove trova collocazione permanente l'eclettica raccolta di opere di arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione di San Patrignano. Le porte di Part sono aperte gratuitamente al pubblico per uno speciale weekend di inaugurazione: giovedì 24 settembre 2020 dalle ore 17.00 a mezzanotte e venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre 2020 dalle ore 9 sino a mezzanotte. Leggi la notizia completa.



Rimini Amusement Show alla Fiera di Rimini. Un appuntamento per valorizzare le novità e le eccellenze del divertimento senza vincita in denaro per tutte le età: famiglie, ragazzi, bambini e adulti; un mondo variegato e ampio che spazia dalle attrazioni più tradizionali (dalle giostrine ai gonfiabili dal flipper al biliardino…) a quelle più avveniristiche come realtà virtuale, laser games, e-sports. Periodo di svolgimento: da mercoledì 30 settembre a venerdì 2 ottobre 2020. Orario: dalle 10 alle 18. Tariffa d'ingresso: 25 euro. Tariffe ridotte 5 euro.



Enada alla Fiera di Rimini. Il mondo del gioco e dell’intrattenimento arriva a Rimini per la manifestazione leader rivolta a tutti gli operatori in Italia ed Europa. All'expo partecipa tutta la filiera del gioco con le novità del settore, dai prodotti, alle tecnologie, ai servizi delle più importanti imprese italiane e straniere, utili ad aggiornare le conoscenze degli operatori. La kermesse ospita non solo le principali novità in termini di prodotto e di servizi, ma anche dibattiti e momenti di confronto tra tutti i protagonisti della filiera. A causa dell'emergenza imposta dall'epidemia Covid-19, l'edizione di Enada primavera, si sposta in autunno. Confermata anche la contemporaneità con la terza edizione di Rimini Amusement Show. Periodo di svolgimento: dal 30 settembre al 2 ottobre 2020 Orario: dalle 10 alle 18. Tariffa d'ingresso: solo per operatori professionali: 25 euro. Tariffe ridotte: 5 euro.



Transitalia Marathon 2020. Un evento non competitivo unico in Europa: una manifestazione internazionale offroad di mototurismo che permettere di rivivere l’atmosfera dei grandi rally del passato unita alla passione della vera avventura sulle due ruote. Il percorso attraversa 6 regioni, per un totale di quasi 900 Km con l’obiettivo di far conoscere le tradizioni della penisola. E’ la grande festa del moto turismo unito allo spettacolo del World Rally Raid che prende il via lunedì 28 settembre da piazzale Fellini con l’apertura del Village. Martedì pomeriggio si svolge la cerimonia di apertura, mentre la partenza dei partecipanti, è prevista dalle ore 8.00 di mercoledì. Leggi la notizia completa.



1° Evento Dynamico. Al bagno n. 14 Lungomare Tintori sabato 26 settembre va in scena un appuntamento in occasione della Wellness Week, adatto a tutti per fare sport all'aria aperta, conoscere nuove discipline seguiti dai migliori coach di Rimini, nella spiaggia di Marina Centro adiacente al nuovo Parco del Mare. Dalle ore 14.00 alle ore 19.30 si svolgeranno attività all'aria aperta in spiaggia, per avvicinarsi a nuove discipline seguiti da coach professionisti che illustreranno le tecniche e svolgeranno lezioni gratuite dei seguenti sport: Beach Volley, Beach Tennis, Funzionale, Pilates, Yoga posturale. Ingresso: gratuito con prenotazione.



Rimini Felliniana in E-Bike. Dal cuore della Rimini balneare al centro storico. La partenza dal Faro (presso la sede di Emotion Bike) per raggiungere prima Piazzale Fellini, con il mitico Grand Hotel e poi ‘la palata’ del porto, luoghi cari ai riminesi e a Federico Fellini, che li ha rappresentati in alcuni celebri film. Percorrendo la ciclabile si entrerà nel pittoresco Borgo San Giuliano, con le stradine e le piazzette caratteristiche animate da murales con noti personaggi tratti dai suoi film. Attraverso il millenario Ponte di Tiberio si percorre il centro storico per ammirare il cinema Fulgor e altri interessanti luoghi della città legati alla giovinezza di Fellini, trasfigurati nel film più celebre legato a Rimini, Amarcord, vincitore nel 1975 del premio Oscar. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 333.7352877. Periodo di svolgimento: venerdì 25 settembre 2020. Orario: partenza alle 17.00 Tariffa d'ingresso: Costo di partecipazione: € 40 (tariffa speciale Wellness Week), che comprende noleggio E-bike, accompagnatore MTB, guida turistica, caschetto, radioguide.



Masterclass di Hatha Yoga. In occasione della Wellness Week, un intero Weekend di Benessere e crescita personale organizzato da RiminiYogi, network di insegnanti e praticanti. Si potranno praticare esercizi di rilassamento, respirazione, riscaldamento e diverse Asana dello Yoga tradizionale. Le MasterClass hanno una durata di 90 minuti, accessibile a tutti e adatta ad ogni livello di preparazione. Periodo di svolgimento: dal 24 al 27 settembre 2020 presso l'invaso del Ponte Tiberio. Orario, dalle 10.00 alle 11.30 Ingresso: a pagamento.



Pedalando all'alba tra storie di mare, natura e borghi storici. In occasione della Wellness Week, l' associazione Guidopoli, propone escursioni all'insegna del pedalare, con una e-bike, nel territorio di Rimini per scopritre la bellezza dei paesaggi, dall'alba al tramonto. Dal 24 al 27 settembre, la partenza, dalla Darsena di Rimini fino al colle di Verucchio, attraversando il borgo San Giuliano, poi la pista ciclabile fino a Santarcangelo di Romagna ed infine la salita fino a Verucchio alta, per poi scendere verso Rimini e il colle di Covignano. Una opportunità per conoscere la storia dei luoghi, i nuovi murales del borgo San Giuliano, le leggende delle grotte di Santarcangelo ed il mondo dei Villanoviani e dei Malatesta a Verucchio. Periodo di svolgimento: dal 24 al 27 settembre 2020. Orario: dalle 6.00 alle 21.00 Evento a pagamento.



Torna Verucchio in strada, la manifestazione dedicata allo sport. L'evento si svolgerà domenica 27 settembre fra le 15.30 e le 19. Già una ventina le associazioni che hanno risposto presente e faranno dimostrazioni in Piazza Europa e aree limitrofe. Leggi la notizia completa.