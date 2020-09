Coronavirus San Marino: quattro nuovi casi, tutti in isolamento domiciliare

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:24 - 24 Settembre 2020

Foto di repertorio.

A San Marino, rispetto all'ultimo aggiornamento del 18 settembre, sono stati riscontrati quattro nuovi casi di positività al nuovo coronavirus. Sono riconducibili in prevalenza a rientri dall'estero. Sette le nuove guarigioni, che portano il numero dei casi attivi a 9, tutti in isolamento domiciliare. L'età media dei nuovi casi è di 49 anni. In totale, da inizio epidemia, la Repubblica del Titano ha registrato 727 casi, 42 decessi e 676 guarigioni. Le quarantene attive sono 10. Al 23 settembre compreso risultano eseguiti 7602 tamponi e 22.000 test sierologici.