Arenile di Igea Marina troppo piccolo a causa dell'erosione: il caso in Regione

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 16:00 - 24 Settembre 2020

Foto Alessia Bocchini.

“Il problema della ‘ristrettezza’ degli arenili, endemico, si è accentuato in maniera insostenibile questa estate, specie nel mese di agosto, a causa delle misure per l’emergenza sanitaria: le spiagge di Igea Marina risultano quindi troppo piccole per accogliere tutti i turisti, soprattutto in queste condizioni”.



A lanciare l’allarme, con un’interrogazione, è Valentina Castaldini di Forza Italia, che sollecita il governo regionale “ad affrontare questa problematica con azioni straordinarie”.



Da anni, spiega la consigliera, “le scogliere non svolgono più al meglio la funzione protettiva per le spiagge: la loro ricarica non viene svolta da diversi anni”. Mentre i lavori ordinari di ripascimento delle spiagge in erosione sul litorale riminese, aggiunge, “sono stati effettuarti anche quest’anno”. La firmataria dell’atto rileva poi che “sono state recentemente testate soluzioni innovative come le barriere permeabili soffolte, perpendicolari alla linea di costa, sperimentate nel comune di Riccione con ottimi risultati, anche di ripopolamento della fauna e della flora marina”.



È quindi prioritario, conclude Castaldini, “mantenere e allargare le aree di spiaggia: lo stesso sindaco di Bellaria Igea Marina, svariati operatori del settore turistico e diverse associazioni di categoria hanno invocato un intervento straordinario di ripascimento delle spiagge in erosione e di sistemazione delle barriere protettive”.