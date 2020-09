Sprint e maratona di pattinaggio, a Riccione arrivano i Campionati Italiani sabato 26 e domenica 27 settembre

Sport

Riccione

| 15:22 - 24 Settembre 2020

Ad essere interessate dalla manifestazione saranno le vie cittadine.

Si terranno a Riccione sabato 26 e domenica 27 settembre i “Campionati italiani Sprint 100 metri e maratona”. La manifestazione offrirà uno spettacolo divertente ed entusiasmante a cittadini e turisti proprio perché si svolgerà lungo le vie cittadine. Ad essere interessati dalla manifestazione saranno quindi viale Milano in corrispondenza dell'incrocio con viale Ceccarini, dove saranno posizionati i gazebo di giudici, cronometristi e riprese televisive. Più specificatamente il percorso di gara dello sprint sabato 26 sarà su viale Milano nel tratto piazzale Curiel - viale Rismondo. La gara è prevista dalle 15.30 alle 20, ma il tratto di strada sarà chiuso dalle 12 alle 21. Mentre domenica 27 per i campionati italiani maratona in un percorso cittadino lungo le vie Milano, Da Verazzano, Limentani, Enna, Agrigento, Sicilia, Marsala, Sangallo, Torino da ripetere più volte, mentre il villaggio atleti sarà mantenuto in piazzale Roma per entrambe le gare. L'orario della gara sarà dalle 9.30 alle 12.45, mentre la chiusura strade andrà dalle 7 alle 13.