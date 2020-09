Pennabilli: conclusi i lavori di restauro del teatro Vittoria

Attualità

Pennabilli

| 14:44 - 24 Settembre 2020

Teatro Vittoria di Pennabilli.

Dopo quasi quattro anni dalla chiusura, si sono conclusi i lavori per la messa in sicurezza del Teatro “Vittoria” di Pennabilli, che sarà subito messo a disposizione dell’Associazione Culturale “Tonino Guerra” per la “Festa degli Antichi Frutti”, in programma nei giorni 26 e 27 settembre 2020, in concomitanza dei festeggiamenti del centenario della nascita del Maestro Tonino Guerra. «Però l’inaugurazione ufficiale del Teatro si terrà quando finirà l’emergenza Covid 19, per sfruttarne tutta la sua capienza e quindi tutta la sua potenzialità», spiega il sindaco Mauro Giannini, che parla di scommessa vinta: «La mia amministrazione comunale ha ridato dignità al Teatro Vittoria; la mia testardaggine e la mia “ignoranza allo stato brado” hanno avuto il sopravvento sulla “cultura del discredito e della menzogna».