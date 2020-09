Santarcangelo celebra la liberazione del nazifascismo con una targa ricordo del partigiano Darolt

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:31 - 24 Settembre 2020

Il sindaco Alice Parma in un momento della commemorazione.

Si sono svolte questa mattina (giovedì 24 settembre) le celebrazioni istituzionali per il 76° anniversario della Liberazione di Santarcangelo dal nazifascismo. Il sindaco Alice Parma e il presidente dell'ANPI, Giusi Delvecchio, hanno inaugurato una targa - collocata in via della Costa di fronte all'ingresso del Musas - dedicata al partigiano santarcangiolese Libero Darolt. Presenti anche i familiari dell'uomo, il Vice Prefetto vicario Maria Antonietta Gregorio, esponenti delle forze dell'ordine, delle forze politiche locali e delle associazioni combattentistiche, nonché la classe 4D della scuola elementare Pascucci.