Corso gratuito di formazione per lettori volontari della Biblioteca comunale di Riccione

| 14:25 - 24 Settembre 2020

Sala lettura della biblioteca di Riccione.

La Giunta comunale ha approvato la realizzazione del corso per la formazione dei lettori volontari della biblioteca comunale di Riccione dal titolo “Leggere la vita con gli anziani”, proposto dalla facilitatrice in Biblio-Counseling “ad alta voce” Rosella Severi, in collaborazione con il tecnico dell'animazione e del tempo libero ed animatrice presso la Residenza Sanitaria Felice Pullè di Riccione Cinzia Tordi. Il corso sarà articolato in dodici incontri quindicinali da svolgersi presso la sala conferenze del Centro della Pesa nel periodo ottobre 2020-marzo 2021.



Gli incontri sono 12 al giovedì pomeriggio (ore 17-19) a partire da giovedì 15 ottobre presso la sala conferenze del Centro della Pesa. Si utilizzeranno anche testo in dialetto (linguaggio molto caro agli anziani, in quanto lingua della famiglia e delle proprie radici), il corso è gratuito. Per informazioni contattare la Biblioteca comunale 0541 600504.



Parte prima: ottobre-dicembre 2020



15 ottobre 2020

Leggere la vita con gli anziani: laboratorio di lettura teorico-esperienziale

29 ottobre 2020

Qualcosa di noi

Incontro con l’autore: Edmo Vandi: versi aneddoti personaggi racconti di storia locale, in italiano e dialetto

12 novembre 2020

Leggere la vita con gli anziani: laboratorio di lettura teorico-esperienziale

26 novembre 2020

Qualcosa di noi

Incontro con l’autore: Rodolfo Francesconi “Racconti di vita sul mare”

3 dicembre 2020

Leggere la vita con gli anziani: laboratorio di lettura teorico-esperienziale

17 dicembre 2020

Qualcosa di noi

Incontro con l’autore: Lidiana Fabbri



Parte seconda gennaio-marzo 2021



14 gennaio 2021

Leggere la vita con gli anziani: laboratorio di lettura teorico-esperienziale

28 gennaio 2021

Qualcosa di noi

Incontro con l’autore: (in via di programmazione)

11 febbraio 2021

Leggere la vita con gli anziani: laboratorio di lettura teorico-esperienziale

25 febbraio 2021

Incontro con l’autore: (in via di programmazione)

11 marzo 2021

Leggere la vita con gli anziani: laboratorio di lettura teorico-esperienziale

25 marzo 2021

Leggere la vita con gli anziani: conclusione corso e programmazione interventi di lettura con gli anziani nelle due sedi