Al ristorante TerraeMaris di Viserba un riconoscimento di prestigio da Tripadvisor

| 14:15 - 24 Settembre 2020

TerraeMaris e a destra Gaetano Callà.

Con grande soddisfazione di Gaetano Callà, del figlio Fabio, la moglie Silvia e tutto lo staff del ristorante di Viserba mare, il portale di recensioni mondiale TripAdvisor ha premiato il TerraeMaris con un importante riconoscimento. Il ristorante riminese rientra infatti nel 10% dei top travellers restaurant a livello internazionale grazie alle ottime recensioni ricevute sul sito e sui social.



“Siamo molto orgogliosi di questo premio - commenta il proprietario e Presidente della Fipe Callà - TripAdvisor è uno strumento di promozione incredibile, talmente popolare nel mondo che ci porta tanti ospiti stranieri curiosi di conoscere la nostra cucina. Faremo un quadro da appendere in sala per ricordare che il nostro lavoro e il nostro impegno viene premiato, soprattutto in un anno difficile e delicato per i pubblici esercizi come quello corrente, una buona notizia che ci regala sorrisi e tanto ottimismo per il futuro”.



Intanto il TerraeMaris vola sui social con oltre 12 visualizzazioni nell’ultimo mese, risultati che confermano la popolarità di un ristorante molto frequentato da turisti e clienti locali grazie alla qualità di prodotti proposti”.