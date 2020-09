Novafeltria: ubriaco fradicio semina lo scompiglio in ospedale. Denunciato

Cronaca

Novafeltria

| 13:44 - 24 Settembre 2020

Carabinieri di Novafeltria in azione.

Un 57enne dell'Alta Valmarecchia è stato denunciato ed è ora indagato per le ipotesi di reato di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio, dopo aver seminato lo scompiglio, qualche giorno fa, all'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria. Ubriaco fradicio, era stato lui stesso a richiedere un'ambulanza e il trasporto al Punto di Primo Intervento del Sacra Famiglia, per gli accertamenti di rito. Ma durante il ricovero, il 57enne ha assunto un atteggiamento violento verso medici e infermieri. Dopo aver ricevuto le prime cure mediche, ha dato in escandescenze, danneggiando gli arredi della sala d'aspetto del Punto di Primo Intervento. Solo l'intervento dei Carabinieri di Novafeltria lo ha riportato alla calma.