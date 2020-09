Coriano: accolte tutte le domande per tablet e pc presentate dalle famiglie con necessità

Attualità

Coriano

| 13:22 - 24 Settembre 2020

Foto di repertorio.

A seguito del bando per la riduzione del divario digitale, finalizzato alla assegnazione di strumentazione informatica ai ragazzi che frequentano le scuole dell’obbligo, è stata approvata la graduatoria finale dei beneficiari residenti nel comune di Coriano. Tutte le 29 domande sono state accolte, «grazie anche alla scelta fatta dal distretto di Riccione di dividere le risorse assegnate con il criterio della popolazione target residente nei Comuni, ma con il correttivo di redistribuire le risorse eventualmente residue tra i comuni», spiega l'amministrazione comunale di Coriano. Da lunedì 28 settembre partiranno le telefonate alle famiglie beneficiarie per fissare l'appuntamento per la consegna del materiale. E’ possibile consultare la graduatoria sul sito del comune di Coriano mediante il riferimento al numero di protocollo della domanda. «La speranza è comunque di non dover ricorrere nuovamente alla didattica a distanza e l’auspicio è che le lezioni si possano svolgere quanto più possibile in presenza. Queste misure hanno l’evidente finalità di ridurre il divario digitale di quelle famiglie maggiormente in difficoltà economica e di consentire di avere le stesse possibilità di accesso alle lezioni qualora la situazione pandemica dovesse portarci nuovamente alla chiusura totale o parziale delle scuole», evidenzia l'amministrazione comunale. Aggiunge il sindaco Domenica Spinelli: «Tutti stiamo cercando di fare il massimo per ridurre il più possibile eventuali disagi e prevenire situazioni di isolamento. Sarà sicuramente un anno difficile e ricco di sfide, ma oggi, più consapevoli cercheremo di non farci cogliere impreparati».