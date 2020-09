Riccione: 50 strade asfaltate e 12.800 mq di piazze riportate a nuovo negli ultimi due anni

Attualità

Riccione

| 13:15 - 24 Settembre 2020

Asfaltature a Riccione.

Riqualificazione strade e piazze: a Riccione tra il 2019 e il 2020 sono state asfaltate 50 strade - 12.800 mq di piazze riportate a nuovo - 7300 mq di piazze e marciapiedi solo nell'ultimo anno. Gli interventi del 2020, per un importo complessivo di 1 milione e 712.500 euro, rientrano nel piano rifacimento strade che nel totale conta 70 diversi lavori tra bonifica radici dei pini e tappetino, fresatura e asfalto, per strade e marciapiedi con abbattimento di barriere architettoniche. Nel 2020 hanno avuto nuova vita, solo per citarne alcuni, piazza dell’Unità, i marciapiedi in viale Milano, così come viale D’Annunzio da zona Alba al Porto e viale Torino, senza trascurare i lavori su corso Fratelli Cervi e Riccione Paese, e il cantiere già partito in viale XIX Ottobre. Il 28 settembre ci sarà l'avvio dei lavori nel tratto della passeggiata pedonale Goethe fino a piazzale Aldo Moro. Il 5 ottobre riprendono i lavori su viale Tasso, dove è già stato completato il primo stralcio del progetto che riguarderà l'intero asse commerciale fino a viale Massimo D'Azeglio, con nuovi arredi, alberature, marciapiedi e nuovo look caratterizzato dalla famosa pavimentazione con onda gialla. Il 5 ottobre inizieranno anche i lavori di efficientamento energetico delle trasversali di viale Dante comprese tra il porto, viale D'Annunzio, viale Catullo, fino al Palacongressi. Il 5 ottobre pende il via un altro importante progetto per l'intera città di Riccione: la riqualificazione del quartiere Centro Studi.