Torna Verucchio in strada, la manifestazione dedicata allo sport

Eventi

VillaVerucchio

| 12:31 - 24 Settembre 2020

Piazza Europa di Villa Verucchio.

Il Covid ha costretto ad adattare un po’ location e format, ma, così come tutti gli eventi di questa estate, anche ‘Verucchio in Strada, Giochi e Sport’ avrà la sua edizione 2020. Appuntamento domenica 27 settembre fra le 15.30 e le 19. “Quella che comunemente viene ribattezzata ‘Festa dello Sport’ è oramai una tradizione, con numeri in ascesa sia fra le associazioni partecipanti che fra il pubblico. I bimbi che ogni anno hanno una panoramica completa delle discipline a disposizione sul territorio e, compilando uno speciale passaporto dello sport, vincono tre bonus ad hoc che danno diritto a un anno, sei mesi e due mesi gratuiti di iscrizione a quella preferita. Lo scorso anno sono stati ben 34 quelli che sono riusciti a ottenere il bollino da ciascuna delle 16 disponibili fra piazza Europa e le aree limitrofe. Quest’anno abbiamo adattato un po’ il tutto per tutelare la salute in piena aderenza alle norme anti contagio, ma resta lo spirito di fondo: questo è un appuntamento di condivisione sempre più richiesto dalle società per promuovere e trasmettere ai giovani i valori che lo sport è in grado di insegnarci organizzato di concerto fra il Comune e le associazioni, che si autogestiscono gli spazi assegnati” rivela l’amministrazione comunale.



DIMOSTRAZIONI E NON PROVE. A oggi sono una ventina le associazioni sportive (e in qualche caso a sfondo sociale) che hanno confermato la loro partecipazione. Per svolgere tutto in sicurezza, in questa edizione speciale saranno gli atleti delle società a compiere le dimostrazioni e a spiegare ai bimbi i rudimenti delle varie discipline e come si articolerà la pratica durante la stagione: per una volta nessuna prova diretta (la necessità di evitare contatti e le sanificazioni di palle, palline e attrezzi vari avrebbe reso tutto difficilmente gestibile) per i piccoli verucchiesi, che potranno ottenere il timbro sul loro passaporto semplicemente assistendo dal vivo agli esercizi di turno. Chi riuscisse a ottenerli tutti, parteciperà come detto all’estrazione di tre premi speciali: un anno di pratica gratis in uno degli sport a disposizione per il primo, sei mesi per il secondo classificato e due mesi per il terzo.



MARECCHIESA APERTA. L’assenza della prova diretta per ogni piccolo interessato ha consigliato di ridisegnare l’area complessiva che autogestiranno le varie società (fra cui ben sei scuole di danza) e si è così evitata la canonica chiusura al traffico di parte della Marecchiese: la manifestazione interesserà oltre a Piazza Europa e al Vecchio Ghetto le aree di sosta e collegamento fra la stessa piazza e le vie Casale e Aldo Moro. Uno spazio in cui sarà istituito il divieto di transito e sosta con rimozione obbligatoria già a partire dalle 13.30 e fino alla conclusione dell’evento fissata per le 19.

In vari punti d’accesso e in vari stand saranno messi a disposizione gel igienizzanti e durante l’intera giornata è consigliato l’uso della mascherina negli spazi di possibile assembramento, mascherina che diventa obbligatoria nei momenti di confronto ai gazebo e in tutta l’area a partire dalle 18.