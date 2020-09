Different waves, concerto a suon di idrofono all'ex delfinario di Rimini

Eventi

Rimini

| 10:55 - 24 Settembre 2020

Un estratto della locandina dello spettacolo Different waves.

Domenica 27 settembre alle 21 nell'ex Delfinario di Rimini sul lungomare Tintori andrà in scena lo spettacolo musicale “Different waves” degli artisti Fabio Mina ed Emiliano Battistini nell’ambito del progetto europeo Interreg Italia Croazia "SOUNDSCAPE", che utilizzerà i suoni sottomarini registrati dall'idrofono posizionato da oltre 7 mesi al largo di Rimini, con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sull’inquinamento da rumore in mare. Negli organizzatori è viva la speranza che questa iniziativa segni «una più felice storia per quello spazio che è stato luogo di sfruttamento animale e poi a lungo abbandonato». La partecipazione va confermata al 340 230184. L'evento è privato su invito ma la conferma della partecipazione è obbligatoria per poter garantire le distanze di sicurezza.