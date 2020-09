Garden wellness weekend, fitness e benessere a Rimini per ripartire con positività

Eventi

Rimini

| 09:51 - 24 Settembre 2020

Il Garden sporting center dall'alto.

Un weekend dedicato al fitness e al benessere fisico per lanciare un messaggio di positività in un momento particolare: si svolgerà il 26 e 27 settembre il Garden Wellness Weekend, una due giorni organizzata dalla Polisportiva Garden nel centro di via Euterpe e aperta a tutti. Il motto dell’evento è "So powerful. So waterful.", un gioco di parole che vuole ricordare come terra ed acqua siano due ambienti di allenamento sani e perfettamente integrabili secondo le preferenze, le caratteristiche e gli obiettivi di chiunque voglia mantenersi in forma e tenere uno stile di vita sano.



Nel Wellness Weekend il Garden mettere gratuitamente a disposizione 2 palinsesti differenti, con corsi sia a terra che in acqua a diversi livelli di intensità con questo programma:

26 settembre (mattina) - "Fitness olistico"

26 settembre (pomeriggio) - "Fitness ad alta intensità"

27 settembre (pomeriggio) - "All together terra e acqua!"



Durante i due giorni si terranno corsi per tutti i gusti, sia a terra che in acqua, tenuti da uno staff qualificato di istruttori dedicati. Oltre ai corsi ci sarà la possibilità di godersi i 35.000 metri quadri di parco sportivo esterno e di un’area bar con terrazza panoramica per gustare colazioni, pranzi e aperitivi. L'evento è totalmente gratuito ed è aperto anche a chi non è iscritto al Garden, nel rispetto di tutte le norme anti-Covid.



«In un momento così particolare vogliamo lanciare un forte messaggio di positività – spiega Ermanno Pasini, Presidente della Polisportiva.- Dopo il lockdown, pur nelle mille difficoltà, siamo ripartiti con entusiasmo e piano piano vogliamo far tornare tutti alla normalità. Anche per questo abbiamo pensato al Garden Wellness Weekend, un modo per dare il via ufficiale alla stagione autunnale del fitness e trasmettere ai riminesi la voglia di allenarsi, di star bene, di socializzare, in un ambiente sano e sempre in sicurezza».



