Baseball San Marino, vittoria contro il Bologna per 5 a 1

Sport

Repubblica San Marino

| 08:44 - 24 Settembre 2020

Gara3 finalmente si gioca e a spuntarla è San Marino, che supera con grande carattere l’infortunio alla spalla di Solbach dopo 1 inning e mette insieme una partita esemplare. Nel 5-1 conclusivo che manda la serie sul 2-1 per i Titani, il vincente è un ottimo Fernando Baez (4 inning e 3 valide subite), mentre nel box vanno segnalate le due valide di Avagnina e Celli, con Caseres a recitare un ruolo fondamentale grazie ai tre punti battuti a casa.



LA CRONACA – TRE INNING IN PARITÀ, POI LO SCATTO SAMMARINESE. I partenti sono Leyva e Solbach, col tedesco che però deve scendere dopo i tre out della prima ripresa per un problema alla spalla. Sale Baez, che completa 2° e 3° con efficacia, concedendo solo due arrivi in base. Al 4° il punteggio si sblocca e a scattare in avanti è San Marino, che inizia in maniera splendida con singolo di Celli, doppio di Angulo e singolo da due punti di Maikel Caseres. È 2-0, ma i nostri non si fermano, con Caseres che ruba la seconda, arriva in terza su errore ed è casa per il 3-0 grazie alla volata di sacrificio di Giovanni Garbella.



BOLOGNA RISPONDE, MA I TITANI OPERANO LA FUGA DECISIVA AL 5°. Nella parte bassa del 4° Helder incontra bene un lancio di Baez, trova la legnata giusta e infila il fuoricampo dell’1-3. Baez elimina Oduber, passa in base Russo e un errore della difesa permette a Bertossi di raggiungere la prima. Due in base e un out, situazione complicata, ma il pitcher sammarinese risolve tutto eliminando al piatto Grimaudo e al volo Astorri. Al cambio di campo, parte alta 5°, allungo decisivo su Crepaldi con singoli di Avagnina e Celli, errore sulla rimbalzante di Angulo (4-1), e rimbalzante di Caseres verso la prima che produce il 5-1.



NICOLA GARBELLA E KOURTIS CHIUDONO ALLA GRANDE. Baez lancia un ottimo quinto inning (singolo di Dobboletta ma senza altri arrivi in base), con Nicola Garbella (2 K e un out in diamante con 7 lanci) e Kourtis (anche lui senza problemi) che entrano concentrati ed efficaci per 6° e 7°. Finisce 5-1, per gara4 si torna a Serravalle.



UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA – SAN MARINO BASEBALL 1-5

SAN MARINO: Pulzetti 2b (0/4), Avagnina es (2/4), Celli ec (2/3), Angulo ss (1/4), Caseres 1b (1/4), G. Garbella ed (0/1), Reginato dh (1/3), Monello r (0/2), Di Fabio 3b (0/3).

BOLOGNA: Didder ss (0/3), Dobboletta ec (1/3), Helder 3b (1/3), Oduber dh (0/3), Russo ed (1/2), Bertossi es (0/3), Grimaudo 1b (0/3), Astorri r (0/3), Agretti 2b (0/2).

SAN MARINO: 000 320 0 = 5 bv 7 e 2

BOLOGNA: 000 100 0 = 1 bv 3 e 3

LANCIATORI: Solbach (i) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Baez (W) rl 4, bvc 3, bb 2, so 3, pgl 1; N. Garbella (r) rl 1, bvc 0, bb 0, so 2, pgl 0; Kourtis (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Leyva (L) rl 4, bvc 5, bb 1, so 2, pgl 3; Crepaldi (r) rl 1, bvc 2, bb 1, so 2, pgl 0; Zotti (f) rl 2, bvc 0, bb 1, so 0, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Helder (1p. al 4°); doppio di Angulo.

ARBITRI: Pizziconi (casa), Taurelli (prima), Macchiavelli (seconda), Cicconi (terza).