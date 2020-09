Calcio Promozione, Gabicce Gradara: ecco il girone. Si comincia domenica 25 ottobre

Sport

Gabicce Mare

| 22:23 - 23 Settembre 2020

Una fase della partita amichevole contro la Sammaurese.

E’ ufficiale: la stagione del campionato di Promozione comincerà domenica 25 ottobre. Stessa data per i campionati giovanili Juniores, Allievi e Giovanissimi. Il Gabicce Gradara è stato inserito nel girone A. I tre posti per salire in Eccellenza saranno ad appannaggio delle prime classificate per ogni girone. Di eventuali spareggi playoff se ne riparlerà invece in tempi successivi: potrebbero servire solo per una graduatoria utile ad eventuali ripescaggi ma non garantirebbero una promozione certa. Ora è atteso il calendario

LE SQUADRE Cantiano, Fermignanese, Gabicce Gradara, Ilario Lorenzini, K Sport Montecchio, Moie Vallesina, Mondolfo, Olimpia, Portuali Calcio Ancona, Sassoferrato Genga, Valfoglia, Villa San Martino.

GIRONE B Aurora Treia, Calcio Corridonia, Chiesanuova ASD, Cluentina, Filottranese, Loreto, Osimana, Osimo Stazione, Passatempese, Portorecanati, Maceratese, Vigor Castelfidardo.

GIRONE C Atletico Centobuchi, Calcio Cirridonia, Castignano, Centobuchi 1972 MP, Civitanovese, Futura 96, Montecosaro, Monterubbianese, Monticelli, Monturano Campiglione, Palmenese, Potenza Picena, Trodica.

GIOVANILI Stilato anche il girone del campionato Juniores. Quelli di Allievi e Giovanissimi sono attesi nei prossimi giorni.

JUNIORES FC Vigor Senigallia, Fermignanese, Forsempronese, Gabicce Gradara, K Sport Montecchio, LMV Urbino, Marina.Calcio, Santa Veneranda, Senigallia Calcio, Urbania, Valfoglia, Villa San M