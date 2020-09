Sport

Rimini

| 18:50 - 23 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Tutti negativi i tamponi per i 18 giocatori del Rimini che si stanno allenando a Gatteo. Da domani (giovedì 25 settembre) i biancorossi torneranno così a svolgere la preparazione allo stadio Romeo Neri, interrompendo il ritiro e seguendo il regolare programma di allenamento. Non ci saranno invece i sei giocatori positivi, per i quali si attende l'esito degli ultimi tamponi.