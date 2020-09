Rimini: nuovo caso di positività di uno studente delle superiori

Attualità

Rimini

| 17:16 - 23 Settembre 2020

Dopo un test effettuato volontariamente a seguito di contatto avuto fuori regione, è emersa la positività a Covid-19 di uno studente di scuola media superiore che frequenta un istituto della provincia di Rimini. Il personale dell'Igiene pubblica di Rimini, dopo le verifiche, "non ravvede in ambito scolastico contatti stretti nè tra gli studenti nè tra questi ed il personale scolastico dell'istituto", spiega l'Ausl in una nota. Per loro non è dunque previsto l'isolamento ma l'effettuazione di tampone a scopo prevalentemente conoscitivo.