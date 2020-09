Motomondiale: cinque positivi nel paddock di Misano, in isolamento a Cattolica

Sport

Misano Adriatico

| 16:17 - 23 Settembre 2020

Scorcio del Misano World Circuit.

Cinque casi di positività riscontrati nel paddock del Motomondiale al Misano World Circuit. Come riportato dal Resto del Carlino di Rimini, si tratta di tre ingegneri di team diversi e due tecnici della Dorna, tutti asintomatici. I cinque casi (il primo all'arrivo a Misano, quattro scoperti tra il primo e il secondo gran premio, durante i tamponi di controllo) sono già stati conteggiati nei giorni scorsi nei bollettini della regione Emilia Romagna, per ciò che concerne il nostro territorio (trattandosi comunque di residenti fuori Provincia). I contagiati, sottoposti a tampone, si trovano nell'hotel di Cattolica che ospita le persone malate con sintomi leggeri o in quarantena, impossibilitate a isolarsi nel proprio domicilio.