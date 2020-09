Ciclista investita da un'auto sulla Marecchiese, interviene anche l'elisoccorso

Cronaca

Verucchio

| 15:27 - 23 Settembre 2020

Il luogo dell'incidente.

Incidente stradale questo pomeriggio (mercoledì 22 settembre) alla rotonda per Gualdicciolo sulla strada Marecchiese, in località Torello di San Leo. Intorno alle 15 una ragazza in bicicletta è stata urtata da una Lancia Ypsilon ed è caduta rovinosamente a terra. Il personale del 118, intervenuto con ambulanza e automedica, ha chiesto il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena in elicottero. La ragazza non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente ha provocato inevitabilmente dei rallentamenti alla viabilità: sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Stradale, per regolare il traffico e per i rilievi del sinistro.