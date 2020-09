Emergenza sanitaria, Riccione: "meno tasse per i cittadini, grazie ai risparmi del comune"

Attualità

Riccione

| 14:35 - 23 Settembre 2020

Luigi Santi (assessore al bilancio del Comune di Riccione).

Due variazioni di bilancio verranno portate al voto in Consiglio comunale a Riccione domani sera (giovedì 24 settembre). La prima riguarda le minori entrate stimate a causa dell'emergenza Covid-19, la seconda il recepimento di alcuni contributi, derivanti dallo stesso bilancio comunale, per l'abbattimento di barriere architettoniche, lavori nelle scuole e aiuti alle famiglie.



L'assessore al bilancio Santi spiega che attraverso trasferimenti statali e alla parziale moratoria dei mutui, il bilancio comunale è in equilibrio, nonostante appunto le minori entrate durante il periodo di pandemia. Inoltre, evidenzia, «grazie ai nostri conti pubblici sani, utilizzando le nostre riserve e gli avanzi di gestione, abbiamo abbattuto la pressione fiscale su cittadini, famiglie e imprese». Nel dettaglio 9 milioni di euro sono stati coperti da 4.500.000 milioni di contributi statali, 3.182.000 euro dalla moratoria parziale sui mutui, per il resto si è attinto a riserve e avanzi di gestione. «In tutto questo, abbiamo provveduto ad effettuare sconti di tasse per oltre 2 milioni e 700 mila euro. Sconti che hanno inciso sulla Tari, la Cosap, occupazione suolo pubblico per tutte le attività, per gli alberghi parcheggi al 50% e l'azzeramento delle rette scolastiche per i mesi di chiusure».