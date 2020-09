Cattolica: arriva la Nazionale Cantanti per iniziativa benefica. E nasce la squadra di calcio dei rapper

Sport

Cattolica

| 13:53 - 23 Settembre 2020

Una formazione della Nazionale Cantanti.

L'amministrazione comunale di Cattolica, la Nazionale Italiana Cantanti e la "Cattolica Academy" organizzeranno nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 2020, allo stadio Calbi, la "Tre giorni a Cattolica". Tre giornate che vedranno la presenza in città della storica Nazionale Cantanti, con i suoi componenti più famosi, e della "New Dreams", una nuova formazione creata appositamente per consentire ai giovani cantanti, rapper ed influencer di continuare il percorso di solidarietà iniziato ormai quasi 40 anni fa.



Gli artisti avranno modo di allenarsi congiuntamente sui manti dell'impianto sportivo di via Via del Partigiano per poi ritrovarsi e concedersi al pubblico affrontandosi in nell'atteso match finale de “La Sfida”.



La tre giorni avrà anche uno scopo benefico e consentirà di destinare un contributo alla Cooperativa sociale "Ca’ Santino" di Montefiore Conca, centro socio riabilitativo diurno e residenziale rivolto a ragazzi ed adulti con problemi psichici situato nello scenario naturale della valle di Levola.



Nel dettaglio il programma prevederà l’arrivo in città dei componenti delle due squadre il prossimo martedì 20 ottobre con un allenamento fissato già alle ore 15.00 presso lo stadio comunale. Il giorno seguente, 21 ottobre, doppio allenamento mattina e pomeriggio ed il 22 ottobre grande chiusura con le due squadre che si affronteranno ne “La Sfida” alle ore 20.30. Alla squadra vincitrice verrà assegnato il primo "Trofeo Città di Cattolica".



Ulteriori dettagli dell'evento verranno annunciati nei prossimi giorni da parte degli organizzatori.



Tutta la manifestazione verrà trasmessa sulla piattaforma Twich.tv in collaborazione con la Cattolica Academy.