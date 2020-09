Rimini 'cuore pulsante' dell'evento di mototurismo più atteso, la Transitalia Marathon

Sport

Rimini

| 13:33 - 23 Settembre 2020

Torna la Transitalia Marathon (foto di repertorio).

Al via il countdown per Transitalia Marathon 2020, l’evento di mototurismo più atteso dell’anno, con conferme e sorprese. La manifestazione si terrà regolarmente seguendo lo schema che l’ha contraddistinta nel tempo. Innanzitutto sono state rafforzate tutte le misure di sicurezza sia dal punto di vista sanitario che tecnico-logistico sia durante il percorso che a fine tappa.



Numerosi i partner, massiccia presenza di Honda Italia. Honda supporterà l’evento in maniera corposa: non solo numerosa presenza di moto con l’ala: l’azienda nipponica toccherà Rimini - esattamente nel village del TM - con il suo Live Tour, esponendo anche un mezzo d’eccezione: la moto di Marc Marquez, campione di MotoGP.



Date e tappe. Confermate le date: 29 settembre - 3 ottobre, con immancabile partenza dal village di Rimini e confermate le tappe di Sansepolcro, Todi, Cascia e L'Aquila.



Il Village. Il Transitalia Marathon tradizionalmente apre le danze in Piazzale Fellini, a Rimini, il lunedì (28 settembre) per accogliere i partecipanti in maniera festosa, ma anche per disbrigare le prime pratiche burocratiche e amministrative, con punzonatura della moto e verifiche tecniche. Due giorni (28 e 29 settembre) all’insegna della spensieratezza, ma anche dell’attenzione. Previsti numerosi accorgimenti per il rispetto delle normative ministeriali in tema Covid-19 che verranno garantiti durante tutta la manifestazione.