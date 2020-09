San Giovanni in lizza per 'Il borgo dei borghi', programma di Rai 3

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:10 - 23 Settembre 2020

L'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano.

San Giovanni in Marignano è stato scelto per partecipare all’ottava edizione del programma Rai Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi, in onda su Rai 3 dal 2 novembre al 4 aprile 2021, tutte le domeniche alle 18.30. La redazione, in collaborazione con il Club dei Borghi Più Belli d’Italia, ha selezionato San Giovanni in Marignano, quale eccellenza rappresentativa dell’intera Emilia Romagna per partecipare a questa sfida, che porta il pubblico in un «viaggio spettacolare attraverso le meraviglie del nostro Paese». Per ogni borgo partecipante sono previsti due giorni di riprese; una troupe a terra curerà le interviste e le riprese, fissate per il 6 ottobre, ed una dotata di droni realizzerà le famose riprese aeree del programma.