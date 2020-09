Rimini: lavori al sistema fognario, interrotta la circolazione stradale in via Melozzo da Forlì

Attualità

Rimini

23 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Per dare corso all’esecuzione delle opere propedeutiche alla posa di una condotta, relativa al terzo stralcio del collettore fognario ‘Dorsale Sud’, è prevista a Rimini, nella giornata di domani 24 settembre, una nuova viabilità temporanea nell’area in cui si stanno realizzando le opere legate al Piano della Salvaguardia della Balneazione (PSBO). A partire dalle ore 8 infatti - e fino alla fine dei lavori - sarà interrotta alla circolazione stradale la Via Melozzo da Forlì, nel tratto compreso fra le vie Palmezzano, Cignani e Saffi. Contestualmente verrà ripristinato, temporaneamente, il doppio senso di circolazione in via Monte Titano , garantendo la svolta in direzione mare sulla via Saffi.