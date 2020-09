Tennis Club Viserba battuto dallo Sporting Club Sassuolo nella sfida per la promozione in B2

Sport

| 12:23 - 23 Settembre 2020

La squadra di Serie C femminile del Tennis Club Viserba.

Si ferma solo nel match che metteva in palio la promozione in B2 la bella corsa del Tennis Club Viserba nel campionato di serie C femminile. Domenica le ragazze guidate dai maestri Marco Mazza e Luca Gasparini sono state sconfitte 3-1 sui campi dello Sporting Club Sassuolo che ha capitalizzato al meglio la possibilità di giocare l’incontro decisivo sul veloce, superficie sulla quale le romagnole erano poco allenate dopo una stagione sul rosso. E’ stato un incontro molto equilibrato, perché dopo l’iniziale sconfitta di Alessandra Mazzola per 6-1, 6-4 contro Alice Gubertini nel match tra le n.1, è arrivata la vittoria di Giulia Pasini per 6-2, 6-3 contro Alice Monducci Delucca. Sull’1-1 Sassuolo allungava con la vittoria di Giulia Dal Pozzo su Emily Maggi per 6-1, 6-2, poi tutto affidato al doppio nel quale lo Sporting, con Gubertini-Dal Pozzo sconfiggeva Pasini-Giorgetti per 6-1, 3-6, 10-3 nel super tie-break del terzo set.



Nell’ultimo weekend erano impegnate anche le squadre Under 16, maschile e femminile, del Tennis Club Viserba nelle fase di macroarea dei campionati italiani a squadre. La formazione maschile allo Sporting Club Sassuolo ha battuto 2-1 il Ct Prato, prima di cedere 2-0 al Ct Bologna. Le ragazze al Tc Sestola hanno ceduto al 1°turno.