La vita nascosta, il nuovo film di Terrence Malick al Cinema Tiberio di Rimini

Eventi

Rimini

| 12:19 - 23 Settembre 2020

Un'immagine del film "La vita nascosta".

Al Cinema Tiberio di Rimini riapre i battenti per la nuova stagione con i primi eventi in calendario per il mese di settembre ritorna il cinema di qualità da giovedì 24 a domenica 27 settembre (ore 20.30, sabato 26 e domenica 27 anche alle ore 16, biglietti da € 7 ad € 5) con l’atteso nuovo film di Terrence Malick, già regista de “I giorni del cielo”, “La sottile linea rossa” e “The Tree of Life”, La vita nascosta – Hidden Life, dedicato alla figura di Franz Jägerstätter, il contadino austriaco ucciso dai nazisti per aver rifiutato di combattere per il Reich, martire beatificato da papa Benedetto XVI. Ubicato nell’Alta Austria, Radegund (titolo originale del film) è un’oasi di pace dove Franz e Fani si sono incontrati e innamorati. La loro vita scorre lieta scandita dalle stagioni e dalle campane della chiesa, dal lavoro nei campi e la ricreazione sui prati. Ma la guerra allunga la sua ombra e rovescia il loro destino. Franz è chiamato alle armi e a giurare fedeltà al Führer. Incapace di concepire la violenza obietta, procedendo in direzione ostinata e contraria. Arrestato per tradimento, viene processato e condannato a morte nell’agosto del 1943. La capienza attuale della sala, secondo le norme vigenti di sicurezza, è di 58 posti con le sedute a distanza di un metro, ai sensi del protocollo Covid. Biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it