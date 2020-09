Degustazione di quattro pizze speciali a Rimini aspettando Al Meni

Attualità

Rimini

| 11:51 - 23 Settembre 2020

La pizzeria Il Cortile in Centro sulla Guida del Gambero Rosso.

Si chiameranno ‘La Cuntadèina’, ‘La Marèina’, ‘La Muntanéra’ e ‘La Luvéria’ le 4 Pizze Gourmet Novità che lo chef Ivan Signoretti e lo staff di maestri pizzaioli de Il Cortile in Centro (via Malatesta 17/19, Rimini) hanno in programma di presentare al pubblico nell’evento "Aspettando Al Mèni", in programma giovedì 24 settembre alle 20.45.

Una serata omaggio al Circo Mercato dei Sapori ‘AL MÈNI’ di Massimo Bottura in arrivo per l’edizione speciale 2020 proprio a due passi da Il Cortile, nel centro storico di Rimini.

I gestori di una delle Pizzerie d’Italia riconosciute e premiate da Gambero Rosso (unica premiata a Rimini per il 2020), Thomas Agostini e Ivan Signoretti, hanno deciso di presentare una serata diversa per la ‘vigilia’ dell’evento: una serata di degustazione di 4 pizze gourmet fuori menù, ideate esclusivamente per questa serata. In abbinamento a tre birre Menabrea. “Per un evento del genere e così vicino a noi _ dicono i due gestori _ non potevamo esimerci da offrire ai nostri clienti un’occasione per gustare dei sapori speciali anche al Cortile. Ispirandoci ai prodotti di stagione, abbiamo pensato a delle pizze in edizione limitata, legate a mare, montagna e campagna. Tra gli ingredienti utilizzeremo impasti particolari come quello con la curcuma, prodotti locali come il sardoncino, per terminare con una pizza-dessert realizzata con impasto al cacao”.



Costo 29 euro a persona e prenotazione è obbligatoria al 3275959602.