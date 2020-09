Supercinema di Santarcangelo, riparte la nuova stagione cinematografica

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 11:47 - 23 Settembre 2020

Sala Antonini teatro Supercinema di Santarcangelo.

Buio in sala. Dal 25 settembre il teatro Supercinema di Santarcangelo di Romagna riapre al suo pubblico sotto la gestione dell'associazione culturale Dogville: una gestione che si consolida, lungo traiettorie tracciate con rigore e passione dal 2013 ad oggi. Una ripartenza in piena sicurezza nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus. Ovvero con posti pre-assegnati e distanziati, biglietteria elettronica, sanificazione della sala dopo ogni spettacolo, colonnine igienizzanti ad ogni ingresso, entrate e uscite differenziate per evitare assembramenti. In tutte le aree e durante la visione del film sarà obbligatorio, come previsto dal protocollo, indossare la mascherina.



La programmazione, curata da Roberto Naccari, riparte da dove si era interrotta a febbraio: film in prima visione, film d'animazione per famiglie e bambini, rassegne e monografie sui grandi registi, il Cinema Ritrovato in collaborazione con la Cineteca di Bologna, incontri con i registi, corsi di cinema e psicoanalisi. Il primo appuntamento con il cinema di qualità è in cartellone da venerdì 25 a mercoledì 30 settembre (ore 21.00) con “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti. Elio Germano fa suo Ligabue, il suo genio, il suo tormento, la sua profonda sofferenza interiore. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre (ore 20.30) “Il meglio deve ancora venire” una commedia degli equivoci diretta dal duo francese Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière

Da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre (ore 20:30) ritornano gli appuntamenti dedicati all’arte con “Leonardo – Una notte al Louvre” di Pierre-Hubert Martin distribuito da Nexo Digital. Un esclusivo tour notturno attraverso le sale del Louvre in occasione della mostra dedicata a Leonardo da Vinci, che ha chiuso i battenti lo scorso febbraio segnando risultati da record. Per un cinema in totale sicurezza cambiano anche le modalità di gestione della biglietteria, privilegiando il biglietto elettronico che consentirà l'ingresso diretto in sala, evitando file e assembramenti. Dal 22 settembre sarà attivo, sul sito del cinema, il servizio di acquisto biglietti online; per ogni film vi sarà l’apposito pulsante "ACQUISTA".

La capienza attuale della Sala Antonioni, secondo le norme vigenti di sicurezza, è di 143 posti mentre la Sala Wenders da 106 passa a 46 posti.