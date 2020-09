Cinema e Comune di Bellaria verso le nozze d'argento: a braccetto per altri 18 anni

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:20 - 23 Settembre 2020

I firmatari dell'accordo tra la famiglia e il Comune per il cinema-teatro Astra.

Prosegue il sodalizio tra Cinema Teatro Astra e Comune di Bellaria Igea Marina grazie al nuovo accordo sottoscritto dall'amministrazione e la famiglia Zignani, la cui disponibilità è stata ancora una volta fondamentale per garantire alla collettività un luogo chiave per la vita culturale cittadina.



I nuovi accordi proseguono e consolidano ulteriormente il legame sancito dal precedente contratto di locazione, stipulato nel 2014 con scadenza nell’anno in corso. Ben più ampio e duraturo il legame tra la sala di viale Paolo Guidi, location di pregio nel cuore dell’Isola dei Platani, e la città, dal momento che al cinema teatro Astra in cui si sono susseguiti i capitoli più significativi della cultura locale, a partire dai tanti appuntamenti della stagione di prosa, fino alla proiezione di pellicole, comprese quelle del Bellaria Film Festival giunto quest’anno alla 38esima edizione. Dotato di proiettore 4k, l’Astra è di fatto anche l’ultima sala cinematografica rimasta attiva in città.



Grazie ai nuovi accordi con la proprietà, il Comune estenderà di ulteriori 18 anni (9 + 9) le proprie attività all’interno del cinema, accollandosi un canone calmierato di 10 mila euro annui e impegnandosi, sin da ora, alle importanti opere di adeguamento e manutenzione straordinaria richieste dalla struttura. Investimenti già avviati con le opere di messa a norma e certificazione in ottica anti incendio e che sfioreranno nel complesso i 200 mila euro; interventi che saranno realizzati in collaborazione con la società Anthea.



“C’è un filo sottile che lega questo nuovo passo per la vita culturale di Bellaria Igea Marina all’acquisizione e alla progressiva restituzione alla comunità, ad esempio, della ex Fornace. Sono gli atti concreti di una Amministrazione che, in un Comune ancora relativamente giovane, intende fare molto sul fronte dell’acquisizione e della valorizzazione patrimoniale”, le parole del sindaco Filippo Giorgetti.



“Un contesto in cui il cinema gioca davvero una partita a parte sul piano emozionale”, sottolinea l’assessore alla cultura Michele Neri. “Per tutti noi, è la casa della cultura a Bellaria Igea Marina. Grazie alla Famiglia Zignani per questo nuovo accordo, che ci offre una programmazione di ampio respiro per i prossimi due decenni: dall’Amministrazione, l’impegno a rispettare e proseguire quella mission, vicina alla cultura e all’arte in tutte le sue espressioni, che ispirò e ancora ispira la storica sala di viale Paolo Guidi”.