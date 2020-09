Dopo il litigio riga le auto parcheggiate per ripicca: 50enne segnalato per danneggiamento

Cronaca

Rimini

| 11:04 - 23 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Dopo aver litigato animatamente in strada con un coetaneo che si è poi allontanato a bordo della propria auto che ha tentato di inseguire a piedi, un 50enne calabrese ha tirato fuori dalla tasca un arnese e si è messo a rigate le macchine parcheggiate per sfogo o per ripicca. Vista la scena dalla propria residenza, un testimone ha subito chiamato la polizia che è arrivata tra via Pegaso e l'angolo con via Orsa Maggiore a Rimini attorno alle 14 di martedì.



Ritrovato l'autore e appurati gli sfregi, l'uomo è stato segnalato per danneggiamento aggravato. Un proprietario ha già sporto denuncia, agli altri due la polizia ha lasciato un biglietto per informare dell'operazione occorsa.