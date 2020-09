Guidava con la patente falsa da oltre due anni: svizzero pizzicato dalla polizia

Cronaca

Rimini

| 10:55 - 23 Settembre 2020



Dopo che gli avevano ritirato la patente nel 2017 si era procurato un documento falso e di buona fattura, ma soltanto ad occhi inesperti. Ecco perché martedì pomeriggio, quando un equipaggio della polizia di Stato di Rimini lo ha fermato per guida con andatura sospetta e gli ha controllato i documenti, il 58enne svizzero residente in città è stato segnalato per uso di atto falso. Gli agenti infatti si sono accorti subito che la licenza di guida fornita era di colore e dimensione diversa rispetto al documento ufficiale vista la formazione specifica ricevuta nell'ambito, seppur con colori e disposizioni grafiche idonee a ingannare facilmente.



Dal momento che la stessa persona è risultata avere precedenti per reati contro patrimonio e la persona, oltre che per spaccio, assieme alla segnalazione all'autorità giudiziaria ha subìto una sanzione amministrativa, compreso il fermo del veicolo.