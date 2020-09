Spintona e fa cadere due volte un passante per rubargli il portafoglio: segnalato per rapina

Cronaca

Rimini

| 10:32 - 23 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Un 30enne ivoriano con precedenti e sprovvisto del regolare permesso di soggiorno è stato segnalato dalla polizia di Rimini all'autorità giudiziaria per rapina dopo aver sottratto con la forza il portafoglio a un passante lungo viale Regina Margherita nella serata di martedì. I due si sono incrociati passeggiando all'angolo con via San Francesco attorno alle 22.45: il giovane ha avvicinato il 65enne perugino e all'ennesimo diniego di dargli qualche spicciolo gli ha prima strappato il marsupio di dosso credendo di trovare il portafoglio, poi constatato che non c'era lo ha fatto cadere a terra due volte e gliel'ha sfilato dalla tasca sinistra del pantalone, per poi allontanarsi di corsa verso la spiaggia. La volante intervenuta una decina di minuti dopo ha raccolto la testimonianza di un residente che aveva visto la scena dal balcone ed era intervenuto per soccorrere la vittima, che però non ha richiesto cure ospedaliere.



Sollecitato l'intervento di un altro equipaggio, i poliziotti si sono messi a cercare il ladro e indirizzati dalle testimonianze di alcune persone che stavano passeggiando sul lungomare, sono risaliti all'ex colonia Enel di Miramare e hanno trovato lo straniero al primo piano della struttura. Condotto in strada per essere perquisito, il giovane è stato riconosciuto dalla vittima e quindi identificato e denunciato. Addosso aveva ancora il portafoglio del signore, contentente i documenti e 30 euro in contati.