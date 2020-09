Scelta del medico "impossibile" a Novafeltria, anche via mail

Attualità

Novafeltria

| 09:24 - 23 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Non solo lunghe code fuori dal Cuptel dell'ospedale di Novafeltria per cercare di scegliere un nuovo medico di famiglia dopo il pensionamento di due dottori a cavallo dello stesso periodo. Una nostra lettrice residente in paese lamenta di non aver potuto scegliere il suo nuovo medico, con preferenza per un giovane abilitato già noto per varie sostituzioni fatte negli ultimi mesi, proprio per aver scelto di non mettersi in coda così da evitare assembramenti e di aver preferito mandare una mail, come peraltro consigliato anche dall'Ausl Romagna.

Peccato che «ho mandato lo stesso messaggio sia il 16 sia il 17 settembre per sicurezza, per poi scoprire che le mail non vengono lette, visto che mi è stato risposto dopo una settimana che quel medico non era più disponibile. Allora chiedo: perché scrivono di procedere con l'invio di un messaggio di posta elettronica, se poi non viene tenuta in considerazione? È una presa in giro. Ho chiamato per reclamare e mi è stato detto che verificheranno».