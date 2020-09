Sport, divertimento e cuore in spiaggia a Rimini con Dynamico per la Wellness week

Eventi

Rimini

| 08:32 - 23 Settembre 2020

Eva Imbrunito.

Sabato 26 settembre presso il Bagno 14 L'Amarissimo, Lungomare Tintori n. 20/A, nella cornice del nuovo Parco del Mare di Marina Centro, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 si svolgerà il 1° evento di Dynamico: l’App lanciata negli store, un anno fa, per gli appassionati di sport e di attività nel tempo libero all'aria aperta, oggi è un luogo di incontro virtuale, in grado di promuovere e favorire lo scambio di idee, esperienze e contenuti fra utenti uniti da una passione comune per una o più tipologie di attività sportive.

Un appuntamento dedicato a tutti gli sportivi e non, per conoscere nuove discipline e richiamare l'attenzione sull'importanza della donazione del sangue: all'evento saranno presenti i volontari dell'AVIS Comunale di Rimini per far conoscere la loro “missione” e fornire informazioni sulla donazione del sangue e su come diventare donatore. Inoltre, sarà attivato un punto di raccolta per le donazioni offerte liberamente dai partecipanti all'evento.

L’evento di Dynamico è inserito nel calendario della Wellness Week – Special Edition, un progetto Wellness Valley dedicato al benessere, fitness, sport, movimento all'aria aperta, sana alimentazione, terme e spa, arte, storia e cultura che quest'anno, eccezionalmente, si svolgerà dal 24 al 27 settembre in Romagna.

6 coach di Rimini per 6 discipline sportive: a condurre l'attività di Beach Tennis, il coach Enrico Lugaresi, ex tennista oggi preparatore e maestro di Riviera Beach, lo spazio dedicato agli appassionati di sport sulla sabbia; allenamenti a corpo libero con il coach Enrico Sartini, preparatore atletico e personal trainer della Palestra Tijger Gym che illustrerà e farà provare tecniche di Functional Training; esercizi di respirazione, controllo del corpo saranno oggetto della lezione di Yoga Posturale condotta dalla coach Monica Fori, insegnante del centro Studio Pilates ME; sul campo di Beach Volley, il coach Daniele Gambarelli di Riviera Beach che introdurrà l’approccio tecnico-tattico della disciplina con prove sul campo; lezione di Pilates con la coach Eva Imbrunito, insegnante del centro Studio Pilates ME; la disciplina della Boxe spiegata dal pugile Luca Bergers della Palestra Tijger Gym, protagonista del film “The Italian Warrior” che racconta la sua storia, di prossima uscita al cinema (la prima si svolgerà il 16 ottobre presso il Multiplex Le Befane di Rimini).

La partecipazione all'evento è gratuita con offerta libera ad associazione AVIS Comunale di Rimini e nel rispetto delle normative anti contagio Covid-19 vigenti, la prenotazione alle attività sportive è obbligatoria tramite App DYNAMICO, gratuitamente scaricabile presso gli Store Apple e Google, ricercando gli eventi localizzati sulla mappa presso il bagno 14 di Rimini.

Appuntamento, dunque, con lo sport, il divertimento e il cuore sabato 26 settembre, bagno 14 L'Amarissimo, Marina Centro – Rimini.

L'evento è organizzato da Dynamico in collaborazione con Avis Comunale di Rimini, Tijger Gym, Studio Pilates ME, Riviera Beach Rimini e Bagno 14 L'amarissimo Rimini.

L'Evento è inserito nel programma Wellness Week 2020 - Special Edition